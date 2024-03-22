Horizon Forbidden West не получила трассировку лучей из-за деревьев

Изначально поддержка трассировки лучей рассматривалась разработчиками из компании Sony во время портирования видеоигры Horizon Forbidden West на ПК, но в результате технология была отменена по целому ряду причин. Сами разработчики уверяют, что поддержка трассировки лучей была отменена из-за масштаба игры, множества часов кинематографических сцен и без того отличной визуальной составляющей. Разработчики просто решили, что игра и так красивая, так что делать трассировку лучей не обязательно.

Ещё одной причиной, по которой трассировка лучей не была реализована в Horizon Forbidden West, является тот факт, что много контента в игре представлено деревьями, что затрудняет трассировку лучей даже для теней — системе пришлось бы очень много ресурсов отдавать на рендеринг теней для каждого листа на дереве, что слишком тяжело даже для топовых видеокарт. Эти сложности вынудили команду сосредоточиться на вещах, которые будут более важными для оптимизации проекта на ПК и повышения общей производительности. Но разработчики при этом заявили, что в целом им очень нравится технология, так что трассировка лучей может быть реализована в их будущих проектах. Но на деле это достаточно странное заявление, потому что во многих играх, в которых тоже есть деревья и сложные фигуры, работают с трассировкой лучей. Вероятно, разработчики просто понимают, что на консолях реализовать технологию не выйдет, а значит, делать её только для ПК — слишком дорогое удовольствие.