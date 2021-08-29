Horizon Forbidden West перенесли на 2022 год

Horizon Forbidden West — компьютерная игра в жанре Action/RPG с открытым миром, разрабатываемая нидерландской студией Guerrilla Games для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 должна была выйти в этом году, но сославшись на пандемию COVID-19, разработчики решили перенести запуск игры на следующий год, а именно на 18 февраля 2022 года.

Отправьтесь вместе с Элой в путешествие по величественному, но опасному миру Запретного запада, который скрывает новые загадочные угрозы. В игре есть возможность изучение подводного мира, а также появится Сайленс, один из центральных героев Horizon Zero Dawn.

Комментарии и отзывы Horizon Forbidden West
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