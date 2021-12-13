Horizon Zero Dawn получает поддержку технологии DLSS и FSR для ПК-версии

Студия Guerrilla Games выпустила новый патч для Horizon Zero Dawn на ПК, который добавляют новые технологии для улучшения игрового процесса. Патч 1.11 добавляет технологию DLSS для владельцев видеокарт RTX, а также AMD FidelityFX Super Resolution, которая заменяет FidelityFX CAS в меню настроек предлагая улучшенное масштабирование и повышение игровой производительности.

Также новый патч вносит другие изменения: скорректирован экран настроек для облегчения добавления DLSS и FSR. Патч 1.11 улучшает систему управления шейдерами, это должно уменьшить зависания в игре. С полным описанием патча можно ознакомиться на официальном сайте игры.
Комментарии и отзывы Horizon Zero Dawn Patch 1.11
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