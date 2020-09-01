Хорор Little Nightmares II появится 11 февраля 2021 года

Little Nightmares II (Маленькие кошмары) - кроссплатформенная компьютерная игра в жанре платформера с элементами квеста и хоррора. Игра разработана шведской компанией Tarsier Studios издателем выступит Bandai Namco.

Игрок будет управлять маленьким мальчиком Моно. Попав в ловушку искаженного мира, игроку предстоит решать головоломки, открывать секреты мрачного мира и убегать от различных его обитателей. Продолжение будет доступно на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а также игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X.