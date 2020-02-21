Humankind демонстрирует геймплей

Humankind (Человечество) - компьютерная игра в жанре глобальной пошаговой стратегии. Издателем выступает SEGA. Выход игры запланирован на 2020 год.

В игре доступно шесть эпох человеческого развития. Вам предстоит развиваться, управлять юнитами, союзничать с другими цивилизациями. У игрока есть возможность строить сооружения, добывать природные ресурсы. Для развития понадобятся ресурсы (еда, влияние, наука, золото, слава, промышленность) они позволят улучшать технологии и торговать с другими культурами.

Есть персонажи, которые оставили след в развитии человечества. Сражения проходят в формате тактической ролевой игры, длится три боевых хода.