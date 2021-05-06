HyperX станет партнером турнира VALORANT Champions Tour

Riot Games объявила о запуске нового турнира VALORANT Champions Tour. Турнир пройдет с 9 по 19 сентября в Берлине, Германия, а HyperX, игровое подразделение Kingston Technology Company станет официальным партнером VALORANT. В рамках сотрудничества, HyperX предоставит игровую периферию из свой линейки, включая игровые клавиатуры, мыши и коврики.

"Мы очень рады сотрудничеству с VALORANT Champions Tour от Riot Games" - сказала Джессани Вант Хофф, глава отдела глобального игрового партнерства HyperX. Компания HyperX имеет огромный опыт и знания в киберспортивных турнирах.