Игра Age of Empires IV поступила в продажу

Состоялся долгожданный релиз игры Age of Empires IV для ПК под управлением Windows и платформы Steam. Подписчики Xbox Game Pass для ПК и Xbox Game Pass Ultimate уже могут скачать и попробовать игру без дополнительной платы.

Age of Empires IV – первая номерная игра в серии за последние 16 лет. Игроков ждёт восемь цивилизаций включая Древнюю Русь, четыре увлекательные кампании, многопользовательская игра, карты, образовательные видеоролики, испытания «Art of War» и многое другое.

В Age of Empires IV представлены новые возможности развития своей империи на огромных территориях в потрясающем 4K разрешении. Уникальные игровые механики позволят игрокам расположить лучников на вершинах стен для более продуктивной обороны, отряды всадников в глухих лесах для идеальной засады, а затаившиеся юниты будут разговаривать шёпотом, чтобы не раскрыть своих позиций. Age of Empires IV открывает новое поколение стратегий в реальном времени.

Курс «История Европы» от лектория «Синхронизация»

В рамках сотрудничества образовательной платформы «Синхронизация» и команды Xbox Россия любой желающий получит возможность изучить историю Средневековья. С 27 октября по 4 ноября, первые 5 человек, при покупке курса «История Европы» получат в подарок от «Синхронизации» цифровую копию игры Age of Empires IV, а все остальные – месячный абонемент подписки Xbox Game Pass для ПК, по которому игра будет доступна уже с сегодняшнего дня.

Также до 30 ноября по промокоду AGEOFEMPIRES можно получить скидку 20% на этот и другие курсы лектория «Синхронизация».

Тематическая Instagram-маска в стиле Age of Empires IV

Специально к релизу игры, в Instagram-аккаунте Xbox Россия запущен эффект, благодаря которому каждый пользователь сможет перенестись в эпоху средних веков и ощутить себя мыслителем того времени вместе с «Рыцарским Цитатником».

Комментарии и отзывы Age of Empires IV
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