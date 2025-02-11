Игра Bus: Bro U Survived прошла отбор и получит финансовую поддержку

Инвестиционный фонд Indie Go сообщает о том, что кооперативная игра Bus: Bro U Survived от независимой команды Herbarium Games прошла отбор и получит финансовую поддержку для разработки и продвижения. Фонд помогает перспективным российским разработчикам выпустить качественные самобытные видеоигры и представить их на международной арене. Фонд подразумевает не только финансирование, но и возможность стать частью динамично развивающейся экосистемы, в которой команды могут реализовывать свои идеи и совершенствоваться.

Сплоченность — ключ к выживанию. Работа в команде поможет преодолеть все трудности на вашем пути. Пока один отбивается от зомби, другие смогут починить автобус или притащить очередной холодильник.

Добычу в игре можно перекидывать, носить и толкать, находя креативные решения логистических вызовов вместе с командой.

Твой дом – твоя крепость!Более 50 уникальных строений открывают

Новые возможности для отряда, а спасенные персонажи помогут в работе на базе!

Переносная лебедка, ботинки на поршнях, автомат из огнетушителя и другие занятные вещицы можно будет создать во время путешествия.

Верного четырехколесного друга можно будет собрать, улучшить и настроить по своему вкусу, а также установить различные модули и вооружение, превратив его в настоящую боевую машину.

Главное об игре: