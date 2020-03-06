Игра Curse of The Dead Gods была представлена на PAX East 2020

2020-03-06, Автор - Ramil; Продукт - Curse of The Dead Gods; [26]
На выставке разработчиков PAX East 2020 который проходит в данный момент в Бостоне была представлена игра Curse of The Dead Gods. Игра была разработана студией Passtech Games.

Curse of The Dead Gods представляет собой экшн-рпг игру. Вам предстоит сражаться с демонами и боссами в катакомбах. У вашего персонажа есть уникальные комбо-способности. Открывайте сундуки с золотом, повышайте свой уровень и изучайте новые навыки.

Игра уже вышла и доступна в магазине Steam, позже будут добавлена и на платформы PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.


Комментарии и отзывы Curse of The Dead Gods
Обзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и IntelОбзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и Intel
Лучший смартфон Xiaomi в 2020 году. Xiaomi Mi Mix 3 5G 6/64GBЛучший смартфон Xiaomi в 2020 году. Xiaomi Mi Mix 3 5G 6/64GB
Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)
Обзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 144 Гц и NVIDIA G-SyncОбзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 144 Гц и NVIDIA G-Sync
Обзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSDОбзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSD
Бюджетный смартфон Redmi 9 получит мощны...
Бюджетный смартфон Redmi 9 получит мощныВ сети появилась новая порция подробностей о бюджетном смартфоне Redmi 9, который будет представлен в пер...
Akasa выпустила кулеры для AMD и Intel...
Akasa выпустила кулеры для AMD и IntelПредставленные кулеры серии Vegas Chroma сконструированы под разъемы Intel и AMD. Кулер имеет низкопрофил...
Топовый смартфон от Xiaomi Mi 9 SE...
Топовый смартфон от Xiaomi Mi 9 SEКомпания Xiaomi выпустила флагманскую новинку среднего варианта под названием Xiaomi Mi 9 SE. Аппарат им...
Qualcomm анонсировала 5G-модем нового по...
Qualcomm анонсировала 5G-модем нового поКомпания Qualcomm анонсировала модем 5G третьего поколения для мобильных устройств, RF-модем Snapdragon X...
Топовая модель Honor MagicBook Pro...
Топовая модель Honor MagicBook ProКомпания Honor выпустила флагманский ноутбук бюджетного варианта под названием Honor MagicBook Pro. Ап...
Представлен мини-ПК RG-CT7800 на китайск...
Представлен мини-ПК RG-CT7800 на китайскКомпания Ruijie Networks представила мини-ПК RG-CT7800, в основе которого лежит китайский 8-ядерный проце...
Первое изображение флагманского смартфон...
Первое изображение флагманского смартфонСегодня в социальной сети Twitter инсайдер 9TechEleven опубликовал примерное изображение, основанное на с...
TWS-наушники c зарядным чехлом на 10000 ...
TWS-наушники c зарядным чехлом на 10000 Tomkas T800 это TWS наушники, которые могут похвастаться зарядным кейсом с ёмкостью на 10000 мАч. ...
Мощная модель от Ulefone Armor X6 ...
Мощная модель от Ulefone Armor X6 Компания Ulefone выпустила защищенный смартфон бюджетного варианта под названием Ulefone Armor X6. Функци...
Мощная новинка Asus ZenFone 6 ...
Мощная новинка Asus ZenFone 6 Компания Asus выпустила новую интересную новинку бюджетного варианта под названием Asus ZenFone 6. Функци...
EKWB обновила вентиляторы серии EK-Varda...
EKWB обновила вентиляторы серии EK-VardaНовые вентиляторы X3M 120ER теперь оснащены встроенной подсветкой ARGB. Производитель пересмотрел этапы п...
Sony Xperia 2 ...
Sony Xperia 2 Компания Sony выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Sony Xperia 2. Ап...
Обзор InSinkErator Evolution Suprime 100. Самоочищающийся и самозатачивающийся кухонный измельчительОбзор InSinkErator Evolution Suprime 100. Самоочищающийся и самозатачивающийся кухонный измельчитель
Обзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторы
Обзор Mio MiVue i95. Комбо-видеорегистратор с WQHD-съемкойОбзор Mio MiVue i95. Комбо-видеорегистратор с WQHD-съемкой
Обзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-R3M1). Лучшее, быстрее и надежнееОбзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-R3M1). Лучшее, быстрее и надежнее
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor