Игра Curse of The Dead Gods была представлена на PAX East 2020

На выставке разработчиков PAX East 2020 который проходит в данный момент в Бостоне была представлена игра Curse of The Dead Gods. Игра была разработана студией Passtech Games.

Curse of The Dead Gods представляет собой экшн-рпг игру. Вам предстоит сражаться с демонами и боссами в катакомбах. У вашего персонажа есть уникальные комбо-способности. Открывайте сундуки с золотом, повышайте свой уровень и изучайте новые навыки.

Игра уже вышла и доступна в магазине Steam, позже будут добавлена и на платформы PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.