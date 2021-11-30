Игра Evil Genius 2 World Domination выходит на PS5 и Xbox Series X/S

Стратегия Evil Genius 2 World Domination была запущена на этой неделе и теперь доступна для игры на PlayStation, Xbox One и Xbox Series X | S, предлагая однопользовательский симулятор, разработанный и изданный Rebellion. Evil Genius 2 World Domination - это сатирическая шпионская игра, в которой игроки берут под свой контроль Злого гения и приводят в действие свои планы по мировому господству. Так хорошо быть плохим, когда у сил справедливости нет ни единого шанса.

В Evil Genius 2 игроку поручено создать преступное логово на тропическом острове, чтобы тайно построить устройство судного дня, управляя казино в качестве прикрытия. Игроки должны построить разные комнаты, инфраструктуру и удобства для поддержки работы базы и разблокировать новые операции, а также установить ловушки, которые устраняют проникающих шпионских агентов.
Комментарии и отзывы Evil Genius 2 World Domination
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