Игра Fallout 76 выйдет в Steam

Игра Fallout 76 выйдет на площадке Steam и к этому релизу добавят обновление Wastelanders.

Обновление добавить в игру Fallout 76 неигровых персонажей. Теперь игроки смогут брать квесты не у компьютеров и роботов, а виртуальных людей. Ещё вместе с виртуальными персонажами в игру добавят новую сюжетную линию игры, новые локации, оружия и систему репутации.

Обновление Wastelanders выйдет 7 апреля 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. И в этот же день игру добавят на площадке Steam. Обновление будет доступно бесплатно для владельцев стандартного и улучшенного издания игры.