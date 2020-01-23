Игра Half-Life: Alyx готова к выпуску

Группа разработчиков Valve рассказали подробности о том, как продвигает работа над игрой Half-Life: Alyx. Valve уверены что запуск игры состоится день в день. Все усилия направлены на исправление ошибок и недочетов. Half-Life: Alyx схожа с предыдущими частями игры и для прохождения понадобится столько же времени.

Над проектом работали около 80 человек. В основу Half-Life: Alyx легла технология виртуальной реальности. Выход игры запланирован на март 2020 года.

Действие Half-Life: Alyx происходят в вымышленном антиутопичном городе Сити 17, в котором происходили события прошлых игр серии. Главным героем является девушка Аликс Вэнс, она же напарница Гордона Фримена.

Сюжет повествует о приключениях Аликс, которая вместе со своим отцом Илаем Вэнсом основала сопротивление в Сити 17. Вместе они ищут уязвимости врага и помогают тем, кто осмелился бросить вызов могущественной инопланетной цивилизации "Альянс", которая вторглась на Землю и поработила всё человечество.