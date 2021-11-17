Игра Hellblade Senua's Sacrifice Enhance для ПК теперь поддерживает трассировку лучей

Microsoft и команда разработчиков Ninja Theory, ныне принадлежащая Microsoft, анонсировали новую версию Hellblade Senuas Sacrifice Enhanced вместе с дополнениями, выпущенными для ПК-версии превосходной игры Hellblade. Новые улучшения являются следствием выпуска новых оптимизаций для последних игровых консолей Xbox Series X | S, выпущенных ранее в этом году. Новые оптимизации и улучшения включают в себя трассировку лучей, которая была использована для добавления нового уровня глубины в мир Senua с отражениями и тенями с трассировкой лучей, а также рядом предустановок, которые помогут вам получить наилучшие результаты от вашего оборудования.