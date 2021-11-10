Игра Hextech Mayhem выйдет на Switch, ПК и Netflix

Riot Forge анонсировала раннер-игру, действие которого происходит во вселенной League of Legends. В Hextech Mayhem: A League of Legends Story вы играете за Зиггса, эксперта по взрывчатым веществам, который хочет построить величайшую бомбу в истории Рунтерры. Вы будете совершать прыжки с бомбами, обходя препятствия, обезоруживая врагов и зажигая взрыватели в такт саундтрека.

Более подробная информация будет раскрыта во время видеопоказа Riot Forge в 11:00 по восточноевропейскому времени 16 ноября. A League of Legends Story будет доступна на Nintendo Switch, Steam, GOG и Epic Games Store в тот же день. При предварительном заказе вы получите эксклюзивный скин и для Зиггса.
Комментарии и отзывы Hextech Mayhem: A League of Legends Story
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