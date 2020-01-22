Игра Horizon Zero Dawn выйдет на ПК в этом году

Игра была разработана нидерландской студией Guerrilla Games и выпущена в 2017 году на PlayStation. Она получила положительные отзывы критиков и игроков. Игра была продана в количестве 10 миллионов копий.

Появление Horizon Zero Dawn на ПК будет первым крупным проектом студии. Официального подтверждения что игра выйдет на ПК еще не было, но по информации авторитетных источников, это дело времени. Возможно компания Sony будет спонсором игры, так как она уже помогала некоторым проектам в развитии.

Horizon Zero Dawn - компьютерная игра в жанре Action/RPG с открытым миром. Действие Horizon Zero Dawn происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами. Главная героиня Элой, вооружённая копьём и луком, исследует окружающий мир, посещает различные поселения и охотится на механических зверей.