Игра Kingdom Hearts 4 перейдет на игровой движок Unreal Engine 5

Square Enix официально представила следующую часть серии Kingdom Hearts — Kingdom Hearts 4. Действие игры происходит в Квадратуме (мире Kingdom Hearts III) — «другой стороне реальности», где миры чужды свету и тьме. Согласно нескольким источникам, дебютное видео было снято с игрой, работающей на Unreal Engine 4, но следующая часть Kingdom Hearts фактически перейдет на Unreal Engine 5, так как это будет легким переходом для разработчиков.

Никаких дополнительных подробностей о дате выхода игры или платформах не сообщается. Напомним, что первая часть серии Kingdom Hearts была выпущена для PlayStation 2 еще в 2002 году.