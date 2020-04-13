Игра Mount & Blade II: Bannerlord выпустила новый контент в Steam

Самая популярная игра в библиотеке Steam в этом году Mount & Blade II: Bannerlord добавила два новых контента для пользователей. Два тестовых дополнения: альфа и бета.

Альфа версия игры предложит полную свободу действий, разработчикам и пользователям кто занимается созданием модов для игр. Компания планирует ежедневно обновлять альфа версию.

Бета версия уже доступна сейчас. Пользователи могут испытывать проблемы с производительностью и стабильностью. Целью команды разработчиков является выявить и исправить все найденные ошибки в игре.