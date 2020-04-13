Игра Mount & Blade II: Bannerlord выпустила новый контент в Steam

2020-04-13, Автор - Ramil; Продукт - Mount & Blade II: Bannerlord; [53]
Самая популярная игра в библиотеке Steam в этом году Mount & Blade II: Bannerlord добавила два новых контента для пользователей. Два тестовых дополнения: альфа и бета.

Альфа версия игры предложит полную свободу действий, разработчикам и пользователям кто занимается созданием модов для игр. Компания планирует ежедневно обновлять альфа версию.

Бета версия уже доступна сейчас. Пользователи могут испытывать проблемы с производительностью и стабильностью. Целью команды разработчиков является выявить и исправить все найденные ошибки в игре.

Комментарии и отзывы Mount & Blade II: Bannerlord
Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000
5 лучших устройств от Xiaomi для дома на время карантина. Xiaomi Mijia SCWXCQ01RR5 лучших устройств от Xiaomi для дома на время карантина. Xiaomi Mijia SCWXCQ01RR
Лучший робот-пылесос. LG VR6670LVMPЛучший робот-пылесос. LG VR6670LVMP
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждениеОбзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Где заказать суши в Харькове и в Киеве...
Где заказать суши в Харькове и в КиевеЧто приходит на ум при слове японская кухня, конечно же "суши". Суши являются традиционным блюдом страны ...
Мини-ПК Intel NUC Chaco Canyon появился ...
Мини-ПК Intel NUC Chaco Canyon появился В продаже появился мини-компьютер Intel NUC Chaco Canyon, который был представлен еще в сентябре прошлого...
Обзор HIPER TWS Smart 2. Недорогие беспр...
Обзор HIPER TWS Smart 2. Недорогие беспрСегодня мы рассмотрим нового поколение недорогих беспроводных TWS наушников HIPER TWS Smart 2. Несмотря н...
Kingston выпустила игровую мышь HyperX P...
Kingston выпустила игровую мышь HyperX PНовый продукт компании Kingston - игровая мышь HyperX Pulsefire Raid. Мышка представлена с программируемы...
Компания Huawei едет на выставку MWC 202...
Компания Huawei едет на выставку MWC 202Компания Huawei приедет на выставку MWC 2020 в Барселону. ...
Redmi K30 продается просто шикарно...
Redmi K30 продается просто шикарноКомпания Xiaomi официально заявила, что отлично продает смартфоны Redmi K30, которые только вот официальн...
Honor 8A оказался самым популярным смарт...
Honor 8A оказался самым популярным смартКомпания «Связной» поделилась списком самых продаваемых смартфонов на российском рынке по итогам первого ...
Смартфон OnePlus 8 Pro получит дисплей н...
Смартфон OnePlus 8 Pro получит дисплей нВ социальных сетях опубликовали первые живые фотографии нового флагмана OnePlus 8 Pro. ...
Lexar представила SSD на серии NS200...
Lexar представила SSD на серии NS200Серия NS200 доступна в объеме 240 Гб, 480 Гб и 960 Гб. Накопители используют четырехканальный контроллер ...
Лучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermalta...
Лучший ПК-корпус для ATX-плат. ThermaltaThermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 Black ...
Palit представила видеокарту с пассивным...
Palit представила видеокарту с пассивнымВидеокарта Palit GeForce GTX 1650 KalmX основана на архитектуре Turing TU117. Видеокарта представлена с 4...
Обзор Corruption 2029. Тактический шутер...
Обзор Corruption 2029. Тактический шутерПришло время погрузиться в мир тактического шутера, который является настоящей находкой 2020 года. Разраб...
Обзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуковОбзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуков
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Лучший робот-пылесос. LG VR6670LVMPЛучший робот-пылесос. LG VR6670LVMP
Обзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадомОбзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадом
Обзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор c DVB-T2 тюнером для вашего домаОбзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор c DVB-T2 тюнером для вашего дома
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor