Игра Oddworld Soulstorm Enhanced Edition запускается на Xbox и PlayStation

Поклонники Oddworld будут рады узнать, что новое издание Oddworld Soulstorm Enhanced Edition теперь доступно на платформах Xbox и PlayStation, обеспечивая геймерам новое приключение. Посмотрите трейлер , чтобы узнать больше о том, чего вы можете ожидать от игры, а также краткий обзор и небольшой игровой процесс.

Soulstorm сочетает в себе напряженный приключенческий платформенный игровой процесс с закрученной историей об обществе, стоящем на грани революции, где каждый момент в игре повлияет на ее исход, и есть несколько возможных концовок, которые нужно пережить. Революции нужен лидер. Лидеру нужны последователи. Вы поможете Эйбу спасти их всех. Попутно вы столкнетесь с почти невероятными шансами в огромном мире 2.9D, где смерть является наиболее вероятным исходом. Каждый момент - это еще один выбор между обрушиванием грубой силы на ваших угнетателей или выполнением скрытых маневров, чтобы избежать обнаружения.
Комментарии и отзывы Oddworld Soulstorm Enhanced Edition
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