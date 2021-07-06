Игра Persona 4 Golden разошлась тиражом в 1 миллион копий в Steam

Persona 4 Golden была запущена в Steam в прошлом году и за первый месяц было продано около 500 тысяч копий. Прошло чуть больше года с момента запуска и SEGA объявила, что игра была продана в количестве 1 миллиона копий в Steam. Persona 4 Golden - это расширенная и улучшенная версия Persona 4, которая изначально была выпущена еще в 2008 году.

Инаба является тихим городком в сельской местности Японии - это сцена для начинающей юности в Persona 4 Golden. История совершеннолетия, которая отправляет главного героя и его друзей в путешествие, начатое цепочкой серийных убийств.