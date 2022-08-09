Игра на выживание Expedition Agartha дебютирует в Steam

Snail Games Wandering Wizard анонсировал Expedition Agartha, многопользовательскую средневековую хардкорную игру на выживание с видом от первого лица. Игра разработана инди-студией Matrioshka Games.

Expedition Agartha - это средневековый PvPvE-проект от первого лица. Исследователи и наемники со всего мира оказываются на таинственном острове на Затерянном континенте Му. В глубинах земли ждут своего открытия Тайны Агарты. Игроки отправятся в экспедиции в одиночку или с двумя друзьями и проложат себе путь через остров. В игре представлен хардкорный PvP-опыт с полной добычей. Опасные неигровые персонажи бродят по регионам, но еще более смертоносные игроки бродят по земле в поисках сокровищ и крови. Участвуйте в рейдах, собирайте ресурсы, побеждайте врагов, выполняйте квесты и спасайтесь.

Expedition Agartha дебютирует в Steam в раннем доступе.