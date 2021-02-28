Игра в стиле кунг-фу SIFU выйдет в этом году на ПК и консолях

SIFU - это новая игра Sloclap, независимой студии Absolver. Экшен от третьего лица с интенсивным рукопашным боем позволяет вам управлять молодым учеником кунг-фу на пути мести. Дата выхода игры еще неизвестна.

SIFU - игра в стиле кунг-фу предлагает игроку захватывающий сюжет и затяжные сражения с многочисленными противниками. Игра отличается тем, что при поражении игрок становится старше и опытнее, что позволит сражаться с более сильным противником и отомстить за свою семью. В игре можно использовать не только кулаки, но и окружающие вас предметы.

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