Игра в стиле кунг-фу SIFU выйдет в этом году на ПК и консолях

SIFU - это новая игра Sloclap, независимой студии Absolver. Экшен от третьего лица с интенсивным рукопашным боем позволяет вам управлять молодым учеником кунг-фу на пути мести. Дата выхода игры еще неизвестна.

SIFU - игра в стиле кунг-фу предлагает игроку захватывающий сюжет и затяжные сражения с многочисленными противниками. Игра отличается тем, что при поражении игрок становится старше и опытнее, что позволит сражаться с более сильным противником и отомстить за свою семью. В игре можно использовать не только кулаки, но и окружающие вас предметы.