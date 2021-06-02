Игра-вышибалы Knockout City будет бесплатной для новичков

EA выпустила Knockout City - это многопользовательская игра, вдохновленная реальным спортом - вышибалой. Игра стартовала 21 мая, стоимость составляет 25 долларов. Новички в игру могут играть бесплатно до 25-го уровня. Knockout City выпущен для консолей PS4, Xbox One, Switch и PC (через Origin, Steam, Epic Games Store).

Создайте свою команду и выясняйте отношения с другими игроками в Knockout City, сражаясь в эпических матчах в вышибалы. Вас ждёт многопользовательская командная игра совершенно нового типа, изобилующая диким весельем и напряжённым соперничеством.