Игра-вышибалы Knockout City будет бесплатной для новичков

EA выпустила Knockout City - это многопользовательская игра, вдохновленная реальным спортом - вышибалой. Игра стартовала 21 мая, стоимость составляет 25 долларов. Новички в игру могут играть бесплатно до 25-го уровня. Knockout City выпущен для консолей PS4, Xbox One, Switch и PC (через Origin, Steam, Epic Games Store).

Создайте свою команду и выясняйте отношения с другими игроками в Knockout City, сражаясь в эпических матчах в вышибалы. Вас ждёт многопользовательская командная игра совершенно нового типа, изобилующая диким весельем и напряжённым соперничеством.

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