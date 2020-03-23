Игры Watch Dogs и The Stanley Parable доступны бесплатно в магазине Epic Games Store

Epic Games продолжает радовать своих подписчиков, предлагая бесплатные игры. Две игры будут доступны до 26 марта. Затем они будут заменены на Figment и Tormentor x Punisher.

Watch Dogs выпущенная в 2014 является популярной игрой, получившая множество положительных отзывов. Герой Эйден Пирс может использовать любое устройство, связанное с центральной операционной системой города (ctOS) как оружие против него в своих целях.

The Stanley Parable - компьютерная игра, относящаяся к жанру interactive fiction. Игра головоломка с видом от первого лица игроку позволяется лишь передвигаться и взаимодействовать с небольшим количеством предметов, открывать двери и нажимать на кнопки.