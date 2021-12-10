Игры из Google Play будут доступны на Windows без эмуляторов

Со следующего года игры Google Play будут доступны на устройствах, выходящих далеко за рамки нынешних моделей на операционных системах Android и ChromeOS. Руководители Google объявили на сцене 2021 Game Awards, что в 2022 году сервис приложений будет доступен и на ПК с Windows. «Игроки смогут играть в свои любимые игры из Google Play на большем количестве устройств: беспрепятственно переключаться между телефоном, планшетом, Chromebook, а вскоре и ПК с Windows», — заявил Грег Хартрелл, директор по продуктам в Google Play. Компания сразу отметила, что это не партнерство между двумя техническими корпорациями, а новый продукт в целом. «Этот продукт, созданный Google, приносит лучшее из игр Google Play на большее количество ноутбуков и настольных компьютеров, и мы очень рады расширить нашу платформу, чтобы игроки могли еще больше наслаждаться своими любимыми играми для Android».

Подробностей относительно того, когда именно новые функции будут представлены аудитории, и, что более важно, будут ли существующие контроллеры совместимы с этими играми, пока что нет. Но с учетом того, как быстро геймеры стали играть на Chromebook, предоставление пользователям Windows равного доступа к одной из крупнейших игровых экосистем в мире может оказаться прибыльным предприятием для обеих компаний. А вот тем, кто работал над эмуляторами Android для операционной системы Windows, теперь придётся работать в каком-то ином направлении, ведь в их продуктах нужды больше нет.