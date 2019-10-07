ИгроМир 2019: главные стенды игровых брендов

2019-10-07, Автор - Марсель Гарипов; [10]
С 3 по 6 октября в Москве прошла самая полномасштабная в России выставка ИгроМир 2019, посвященная играм и другим интерактивным развлечениям. Мы пробежались по всем стендам игровых брендов, чтобы рассказать вам о самых интересных продуктах, некоторые из которых были совсем недавно привезены в Россию.

Dell Gaming Сlub

На стенде Dell Gaming Сlub посетители могли принять участие в турнире по DOTA 2,  League of Legend, СS: GO, лично протестировать игровые возможности станций Alienware Aurora R7 и Inspiron 5680. Также можно было принять участие в фотоконкурсе и выиграть игровой ноутбук Dell G7, наушники Alienware или рюкзак Dell.

Наиболее интересным экспонатом стенда Dell стал игровой монитор Alienware AW3418DW, c изогнутым 4К дисплеем на 34 дюйма. Он имеет отличную IPS матрицу с частотой обновления кадров 120 Гц. Скорость отклика составляет всего 4 Мс, а поддерживаемая технология NVIDIA G-SYNC позволяет добиваться плавной картинки в любых динамичных играх.

ASUS Republic of Gamers

Одним из самых крупных стендов в этом году стал ASUS Republic of Gamers. Здесь можно было выиграть различные призы, участвуя в конкурсах, о которых объявлял ведущий с главной сцены. Любой желающий мог поиграть на новых игровых ноутбуках ROG Strix SCAR III, ROG Strix G и ROG Zephyrus S, а также потестировать игровой смартфон ASUS ROG Phone II.

Более того, здесь можно было посмотреть на кастомный компьютер в форме двигателя машины. Он работает на процессоре Intel Core i9-9900K, материнской плате ASUS ROG Maximus XI Hero, видеокарте ROG STRIX GeForce RTX 2080Ti с 32 Гбайт оперативной памяти HyperX predator RGB типа DDR4 и блоком питания Cooler Master v1000 gold 1000 Вт.

ViewSonic

Не все знают, но компания ViewSonic так же занимается производством игровых мониторов. Одной из самых доступных моделей, которая была представлена на ИгроМире 2019 стала XG240R. Она оснащена дисплеем на 24 дюйма с TN матрицей и FullHD разрешением. Время отклика составляет 5 мс, а частота обновления равна 144 Гц. На ее задней крышке расположилась красочная RGB-подсветка и два динамика по 2 Ватт.

Еще одной интересной моделью, которая была представлена на выставке стала XG350R-C. Это игровой монитор с изогнутым дисплеем на 35 дюймов с QHD разрешением. Его частота обновления кадров составляет 100 Гц, а время отклика всего 3 Мс. Монитор также поддерживает технологию AMD FreeSync, позволяющая устранять разрыв изображения во время игры.


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