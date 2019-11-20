Игроки жалуются на систему PvP в WoW Classic и директор Ион Хаззикостас ответил прокомментировав жалобы что: разработчики сделали все в точности так, как было в оригинальной версии, где хаотичные сражения и ганки были обычным делом.

После того как в в WoW Classic ввели систему чести, игроки начали массово участвовать в PvP. И многие пользователи начали жаловаться на систему PvP. По их словам, она мешает получать удовольствие от игры, так как они нигде не чувствуют себя в безопасности, так как их начали практически везде убивать.