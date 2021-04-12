Игровое мероприятие PC Gaming Show 2021 состоится этим летом

PC Gaming Show 2021 - ежегодное мероприятие, посвященное видеоиграм. Несмотря на ситуацию в мире (COVID-19), организаторы объявили, что PC Gaming Show 2021 состоится. Кроме того, зрители увидят возвращение Future Games Show. Оба события будут под крылом E3 2021. На PC Gaming Show 2021 и Future Games Show зрителей ждут игровые новости, анонсы игр и многое другое. В 2020 году мероприятие PC Gaming Show посмотрело в общей сложности около 6 миллионов зрителей на всех стриминговых площадках, как будет в этом году мы узнаем этим летом.

Мероприятие PC Gaming Show 2021 запланировано на лето, а именно на 13 июня.
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