«Игровое пространство» от Acer - Predator Thronos

Компания Acer время от времени любит выпускает напыщенные продукты. Predator Thronos - это геймерское кресло, которое имеет стальную конструкцию высотой 1,5 метра.

Кресло регулируется и включает в себя эргономичную конструкцию сиденья, подставку для ног и кабину, которая откидывается до 140 градусов. Выносная металлическая скоба служит креплением для трех мониторов диагональю 27 дюймов. Новинка отличается футуристичным дизайном и наличием вибромоторов, которые передают пользователю «отдачу» от ударов и взрывов в игре.

Интеграция с ПК Predator, тройными мониторами Predator и дополненными гаджетами делает новинку намного больше, чем игровое кресло - это пещера Геймера.