Игровое событие Tokyo Game Show 2020 отменено

Tokyo Game Show 2020 должна была состоятся в период с 24 по 27 сентября, но из-за опасений COVID-19 представители выставки решили провести событие в режиме прямой трансляции. Дату трансляции объявят позже.

Ситуация с вирусом COVID-19 в Японии еще не совсем ясна, но все же здоровье гостей и участников мероприятия первостепенная задача организаторов выставки, сообщили представители Tokyo Game Show 2020. На прошлой неделе была отменена игровая выставка в Париже. единственным исключением на данный момент является событие PAX West которое по-прежнему запланировано на сентябрь этого года.
Комментарии и отзывы Tokyo Game Show 2020
Обзоры:
Обзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игрОбзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игр
Новости:
Riot Games выкупила студию игр Hypixel Studios

Компания Riot Games была одним из первых кто поддержал в трудную минуту разработчика Hypixel. Финансовая ...
Количество загрузок приложения Google Stadia превысило 1 миллион

Google Stadia была запущена в ноябре 2019 года, с тех пор о количестве пользователей не было никакой инфо...
Разработчик игры Dying Light опубликовал тизер нового обновления Hellraid DLC

Hellraid был опубликован в 2013 году, но разработчики приостановили его. С тех пор разработчик сосредоточ...
Лучший утюг до 5 тысяч. Philips GC2995/30 PowerLifeЛучший утюг до 5 тысяч. Philips GC2995/30 PowerLife
Обзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытиемОбзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытием
Обзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлениемОбзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлением
Лучший 4К-монитор. Samsung U28E590DЛучший 4К-монитор. Samsung U28E590D
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
Смартфон Sony Xperia 1 II выйдет в прода...
Смартфон Sony Xperia 1 II выйдет в продаПо новым сведениям, смартфон Sony Xperia 1 II, который был представлен пару месяцев назад можно будет при...
Предварительный обзор Samsung Z Flip. Пр...
Предварительный обзор Samsung Z Flip. ПрКомпания Samsung уже показывала складной смартфон, который оказался весьма популярным устройством с хорош...
Беззеркальная камера Canon EOS R5 может ...
Беззеркальная камера Canon EOS R5 может Компания Canon анонсировала новую полнокадровую беззеркальную камеру EOS R5, которая предназначена для пр...
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro официальн...
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro официальнКомпания официально представила смартфоны Huawei P40 и P40 Pro. Продажи смартфонов начнуться с 7 апреля, ...
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 ...
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Не так давно мы проводили тестирование Palit GeForce RT...
Мероприятие GDC 2020 перенесли на лето...
Мероприятие GDC 2020 перенесли на летоКонференция разработчиков Game Developers Conference 2020 должна была пройти в Калифорнии с 16 марта по 2...
Флагман Sony Xperia 1 II получит батарею...
Флагман Sony Xperia 1 II получит батареюАвторитетный инсайдер Макс Вайнбах опубликовал изображение, а также полный перечень характеристик флагман...
Обзор Vizant 250 Assist. Двухканальный в...
Обзор Vizant 250 Assist. Двухканальный вТестируемый сегодня видеорегистратор Vizant 250 Assist, выполненный в форм-факторе салонного зеркала, пре...
Живые снимки смартфона Honor 30 Pro...
Живые снимки смартфона Honor 30 ProВ сети опубликовали живые снимки флагмана Honor 30 Pro. ...
Epic Games бесплатно раздает Watch Dogs ...
Epic Games бесплатно раздает Watch Dogs Epic Games Store запускает раздачу бесплатных игр для своих пользователей. На этот раз выпала игра Watch ...
Релиз изогнутого монитора с разрешением ...
Релиз изогнутого монитора с разрешением Монитор Philips 346P1CRH предлагает пользователю изогнутый экран с разрешением 3440x1440 пикселей. ...
Epic Games бесплатно раздает Kingdom Com...
Epic Games бесплатно раздает Kingdom ComEpic Games запустила новую раздачу игр в своем магазине. На этот раз под раздачу попала игра Kingdom Come...
Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000
Лучшая материнская плата на чипсете B450. ASRock B450M Steel LegendЛучшая материнская плата на чипсете B450. ASRock B450M Steel Legend
Обзор Intego VX-1100S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с управлением жестамиОбзор Intego VX-1100S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с управлением жестами
Обзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работыОбзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работы
Обзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадомОбзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадом
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor