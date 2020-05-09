Игровое событие Tokyo Game Show 2020 отменено

Tokyo Game Show 2020 должна была состоятся в период с 24 по 27 сентября, но из-за опасений COVID-19 представители выставки решили провести событие в режиме прямой трансляции. Дату трансляции объявят позже.

Ситуация с вирусом COVID-19 в Японии еще не совсем ясна, но все же здоровье гостей и участников мероприятия первостепенная задача организаторов выставки, сообщили представители Tokyo Game Show 2020. На прошлой неделе была отменена игровая выставка в Париже. единственным исключением на данный момент является событие PAX West которое по-прежнему запланировано на сентябрь этого года.