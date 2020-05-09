Игровой движок Unreal Engine 4.25 будет включен в поддержку новых консолей

Новые консоли Xbox Series X и PlayStation 5 в данный момент используют стандартный игровой движок Unreal Engine. В дополнении к стандартному движку, новая версия обеспечит поддержку трассировки лучей и технологии Niagara VFX. Были добавлены новые функции.

Unreal Engine 4.25 обеспечивает начальную поддержку консолей Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. Новые функции улучшают картинку, сохраняя при этом производительность и стабильность. Добавлена поддержка анизотропных материалов. Улучшены модели теней. Unreal Engine используется в новых играх, таких как, Saga Senua: Hellblade II и Godfall.