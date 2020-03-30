Игровой магазин Epic Games Store предлагает три бесплатные игры

Каждую неделю магазин Epic Games Store предлагает ряд бесплатных игр для своих пользователей, а также магазин может добавить бонусную игру. На этой неделе Epic Games добавила три бесплатные игры.

Figment - экшн-приключение от третьего лица с элементами юмора и сюрреализма. Визуально составляющая нарисована в художественном стиле, очень похожим на произведения Сальвадора Дали.

Tormentor x Punisher - экшн-инди игра, целью игры является уничтожение демонов расставляя ловушки.

World War Z - зомби-апокалипсис от третьего лица. Доступен многопользовательский режим. Бесплатные игры будут доступны до 2 апреля.