Игровой проект Ghost Recon Breakpoint добавляет функцию Friend Pass

2020-04-01, Автор - Ramil; Продукт - Ghost Recon Breakpoint ; [72]
Компания Ubisoft пытается всячески привлечь внимание игроков, добавляя новый контент, бонусы и многое другое. Разработчики Ghost Recon Breakpoint дарят бесплатную пробную версию игры, которая длиться целых шесть часов. За это время у вас появится четкое представление, стоит ли покупать игру. Игра доступна на ПК, Xbox One, PS4 и Stadia.

Был добавлен Friend Pass, его можно использовать до 16 июня. Функция предлагает пригласить ваших друзей, если вы владеете игрой. Фишка в том, что если они скачают пробную игру и будут играть с вами, их 6-ти часовой таймер не будет уменьшаться.


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