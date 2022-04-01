Игровой сервис GeForce NOW добавит 20 новых игр

Приложение GeForce NOW продолжает расширять спектр своих услуг. В последнее время сервис облачных игр каждую неделю добавляет новые игры. Теперь сервис продолжит расширять поддержку устройств Chromebook, а также добавит в общей сложности 20 игр в апреле. Так что теперь больше пользователей смогут превратить свои устройства в высокопроизводительные компьютеры.

Приложение GeForce NOW стало доступно на Chromebook. Данное обновление позволит пользователям мгновенно превратить свой Chromebook в игровой ноутбук, способный воспроизводить более чем 1000 игр для ПК с миллионами других игроков, не ожидая загрузку, установку, исправлений или обновлений.
Harry Potter: Magic Awakened вышла на Android…
Harry Potter: Magic Awakened вышла на AndroidСледуя по стопам Lost Ark, MMORPG, очень популярной в Азии, которая только что была запущена на западных …
Bandai Namco анонсировала бесплатную игру Gundam Evolution…
Bandai Namco анонсировала бесплатную игру Gundam EvolutionСегодня Bandai Namco анонсировала новую игру во франшизе Gundam. Это новая бесплатная видеоигра под назва…
Петицию о возвращении средств за Battlefield 2042 подписало …
Петицию о возвращении средств за Battlefield 2042 подписало Появилась новая петиция Battlefield 2042, призывающая издателя EA открыть свою политику возврата средств …
Sony приобрела Bungie за 3,6 миллиарда долларов…
Sony приобрела Bungie за 3,6 миллиарда долларовBungie, крупная студия разработчиков игр была приобретена Sony. Bungie - это разработчик серии Destiny, о…
Dying Light 2 получит бесплатный апгрейд между консолями…
Dying Light 2 получит бесплатный апгрейд между консолямиПосле нескольких переносов игра Dying Light 2 наконец выйдет в релиз 4 февраля. И если у вас еще не было …
Square Enix добавит в свои игры NFT…
Square Enix добавит в свои игры NFTФункции блокчейна в играх пока не получили самого теплого приема, но они только что получили поддержку кр…
Sony надеется, что приобретение Activision корпорацией Micro…
Sony надеется, что приобретение Activision корпорацией MicroSony ожидает, что Microsoft выполнит свои «контрактные соглашения и продолжит обеспечивать мультиплатформ…
Red Dead Redemption Remastered с предустановленной трассиров…
Red Dead Redemption Remastered с предустановленной трассировОфициального ремастера Red Dead Redemption пока не предвидится, но мы можем получить представление о том,…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor