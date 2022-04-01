Игровой сервис GeForce NOW добавит 20 новых игр

Приложение GeForce NOW продолжает расширять спектр своих услуг. В последнее время сервис облачных игр каждую неделю добавляет новые игры. Теперь сервис продолжит расширять поддержку устройств Chromebook, а также добавит в общей сложности 20 игр в апреле. Так что теперь больше пользователей смогут превратить свои устройства в высокопроизводительные компьютеры.

Приложение GeForce NOW стало доступно на Chromebook. Данное обновление позволит пользователям мгновенно превратить свой Chromebook в игровой ноутбук, способный воспроизводить более чем 1000 игр для ПК с миллионами других игроков, не ожидая загрузку, установку, исправлений или обновлений.