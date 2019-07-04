Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 получит зарядку на 30 Вт

Сетевые источники поделились новыми подробностями об игровом смартфоне ASUS ROG Phone 2, который еще не был представлен официально. Утверждается, что смартфон получит дисплей с частотой обновления 120 Гц и адаптер питания мощностью 30 Вт. Информация была получена из базы данных китайского регулятора 3C, где засветились две версии смартфона: одна с 18-ваттной зарядкой, а другая на 30 Вт. Предыдущие утечки прочили смартфону топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти, улучшенную систему охлаждения и светящийся логотип. Официальный анонс ROG Phone может состояться уже 23 июля.