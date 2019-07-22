Игровой ультраширокоформатный монитор серии Acer Nitro EI1

Модель Nitro EI491CRP — это изогнутый монитор с радиусом 1800R. При таком изгибе вся плоскость экрана находится на одинаковом расстоянии от глаз пользователя, что обеспечивает сильные впечатления от просмотра, широкий угол обзора и увеличение площади, воспринимаемой периферийным зрением.

Технология предотвращения мерцания экрана и режим BlueLight Shield помогают снизить нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий, а режим PBP (Picture-by-Picture) делит экран пополам, позволяя одновременно выводить изображение от двух независимых источников на правую и левую половины экрана. С помощью утилиты Acer Display Widget пользователи могут разделить экран на несколько областей или окон с помощью горячих клавиш для параллельной работы в нескольких приложениях.

Технология синхронизации AMD Radeon™ FreeSync™ 2 обеспечивает плавное изображение в играх и повышает планку для игровых мониторов.Nitro EI491CRP сертифицирован VESA DisplayHDR™ 400 и обладает расширенным динамическим диапазоном, что позволяет легко адаптироваться к резким изменениям яркости и сохранять детализацию при переходе от ярких сцен к темным. DFHD-монитор Nitro El491CRP с разрешением 3840x1080 пикс. и технологией квантовых точек погружает игроков в мир совершенных красок; фильмы и игры на его экране выглядят максимально эффектно и реалистично, а высокая частота обновления 144 Гц обеспечивает ультраплавный вывод изображения. Мониторы серии Nitro EI1 уже появились в продаже в России по цене от 64 990 рублей