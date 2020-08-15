Infinity Ward выпустила новое небольшое обновление Call of Duty Warzone и Modern Warfare

Infinity Ward выпустила новое небольшое обновление для Call of Duty Warzone и Modern Warfare. Само обновление является второстепенным и содержит несколько исправлений связанных с искажением оружия на экране. Размер обновления составляет 1,2 Гб для PS4, для ПК 0,88 Гб, для Xbox One обновление весит 66,3 Гб.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой модели оружия (прицелы и поднятое оружие) искажались на экране. Устранена ошибка, которая возникала при выборе опции "Играть снова" в Warzone. Исправлен баг при котором игроки могли использовать веревочный зажим через закрытую дверь в центре города. Также изменения коснулись у оружия, а точнее их урона. Помимо текущих обновлений для Modern Warfare и Warzone, Activision готовится анонсировать новую игру этого года, которая, как полагают, называется Call of Duty: Black Ops Cold War.