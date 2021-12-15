Inflexion Games представили игру Nightingale

На The Game Awards 2021, студия Inflexion Games представила игру под названием Nightingale. Она описывается как фантастическая крафт-игра на выживание.

Путешествуйте по мрачным лесам, мучительным болотам и мерцающим пустыням, восстанавливая порталы, ведущие вглубь земель Фейри. Стройте поместья, фермы и сообщества и многое другое. Создавайте инструменты, снаряжение и оружие, необходимые для выживания. Путешествуйте в одиночку или объединитесь с другими игроками. Объедините свои силы и навыки и вместе встречайтесь с вызовами миров. Царства открытого мира погрузят вас в мистическую викторианскую обстановку, где остаткам человечества угрожают темная магия и кошмарные существа Фейри.

Nightingale появится в раннем доступе в 2022 году.

Комментарии и отзывы Nightingale
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