Inflexion Games представили игру Nightingale

Путешествуйте по мрачным лесам, мучительным болотам и мерцающим пустыням, восстанавливая порталы, ведущие вглубь земель Фейри. Стройте поместья, фермы и сообщества и многое другое. Создавайте инструменты, снаряжение и оружие, необходимые для выживания. Путешествуйте в одиночку или объединитесь с другими игроками. Объедините свои силы и навыки и вместе встречайтесь с вызовами миров. Царства открытого мира погрузят вас в мистическую викторианскую обстановку, где остаткам человечества угрожают темная магия и кошмарные существа Фейри.
Nightingale появится в раннем доступе в 2022 году.