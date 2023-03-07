Инсайдеры уверяют, что GTA 6 выйдет в декабре 2024 года

Сегодня в сети появилась информация от инсайдеров о том, что компания Rockstar Games уже готовит к релизу свою новую видеоигру GTA 6. Если верить этой информации, официальный релиз видеоигры должен состояться уже в декабре 2024 года, то есть ждать осталось относительно недолго, но мы уверены, что это крайне маловероятно. Дело в том, что на просторах интернета нет никаких сливов информации о данной видеоигре, хотя на самом деле это не тот рынок, где обычно хранят строгую секретность — даже флагманские iPhone сливают, что уж говорить об играх. И если бы компания Rockstar Games действительно находилась на финальной стадии разработки GTA 6, то информации на просторах интернета было бы предостаточно — ведь разработчики всегда сливают скриншоты или что-то в таком духе.

Более того, если релиз игры должен состояться в декабре 2024 года, то, вероятно, игра уже готова процентов на 80% — подобные проекты создаются много лет, так что два года для столь важного релиза не так уж много. И если проект уже находится на финальной стадии, то издатель как минимум занимался бы рекламной кампанией, маркетингом и продвижением грядущего проекта, как это было с RDR 2, например, когда журналисты ездили на пресс-релизы за полтора года до запуска игры в свет. Да и у компании сейчас просто нет смысла вкладываться в релиз GTA 6, потому что GTA Online сейчас приносит до миллиарда долларов в год — зачем отказываться от столь прибыльного проекта и запускать что-то действительно новое?