Insomniac Games представила игру Marvel Spider-Man Miles Morales

На презентации новой игровой консоли PlayStation 5 Sony, а также приобретенная недавно компания Insomniac Games представили игру Marvel Spider-Man Miles Morales, которая будет эксклюзивной для PlayStation 5. Ожидается, что игра появится в конце этого года.

Разработчик игры Insomniac Games официально подтвердил, что Marvel Spider-Man Miles Morales - это отдельная игра, на расширение. В игре будут доступны новые костюмы Человека-паука. Боевая система включает в себя новые удары и спецприемы. Передвижение по городу стало еще увлекательнее, чем в предыдущих версиях.