Поставки видеокарт растут на фоне возросшей стоимости

Поставки видеокарт для персональных компьютеров продолжают увеличиваться, даже несмотря на то, что цены достигли исторических максимумов. Однако при более детальном рассмотрении картина оказывается не такой однозначной. Аналитическая компания JPR отслеживает отгрузки всех типов видеокарт для ПК, и поскольку сами компьютеры выпускаются в самых разных конфигурациях, это касается и графических адаптеров. В целом, во втором квартале текущего года был зафиксирован заметный рост на 10,4% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом и примерно на 1,1% относительно того же отрезка времени годом ранее. Общий объем поставок достиг 75,5 миллиона штук за квартал. Основной вклад в этот подъем внесли видеокарты, предназначенные для ноутбуков, где наблюдался впечатляющий скачок на 16,8%. В то же время отгрузки дискретных видеокарт для настольных систем, наоборот, снизились на 4% в квартальном исчислении.

Если рассматривать распределение поставок видеокарт для ПК между производителями, то три главных разработчика графических чипов — AMD, Intel и NVIDIA — демонстрируют определенные сдвиги относительно прошлого года, а также небольшие корректировки в поквартальной динамике. Intel по-прежнему удерживает лидирующую позицию, обеспечивая 56% всех отгрузок видеокарт для ПК. Хотя сегмент дискретных настольных графических процессоров, возможно, не является самой сильной стороной Intel, важно учитывать, что эта компания продает миллионы графических решений в составе ноутбучных платформ, а также встроенную графику в своих системах на кристалле. Практически все современные процессоры Intel включают ту или иную версию интегрированного графического ядра. Тем не менее, доля Intel сократилась на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и на целых 5% в годовом сопоставлении. NVIDIA смогла увеличить свою долю на 0,46%, а AMD продемонстрировала небольшой прирост в 0,6% в поквартальном выражении. Отчеты JPR также содержат данные о поставках процессоров, которые показывают, что в клиентском сегменте отгрузки чипов AMD выросли на 12,74%, в то время как Intel прибавила 8,99%. На протяжении последних нескольких кварталов повторяется одна и та же тенденция: настольные процессоры занимают все меньшую долю в общем объеме поставок, тогда как процессоры для ноутбуков становятся основной частью. На текущий момент на настольные компьютеры приходится около пятой части всех поставок, а именно 22%, при этом рекордные 78% отгрузок клиентских процессоров относятся к сегменту портативных устройств.