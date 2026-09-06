Поставки видеокарт растут на фоне возросшей стоимости

Если рассматривать распределение поставок видеокарт для ПК между производителями, то три главных разработчика графических чипов — AMD, Intel и NVIDIA — демонстрируют определенные сдвиги относительно прошлого года, а также небольшие корректировки в поквартальной динамике. Intel по-прежнему удерживает лидирующую позицию, обеспечивая 56% всех отгрузок видеокарт для ПК. Хотя сегмент дискретных настольных графических процессоров, возможно, не является самой сильной стороной Intel, важно учитывать, что эта компания продает миллионы графических решений в составе ноутбучных платформ, а также встроенную графику в своих системах на кристалле. Практически все современные процессоры Intel включают ту или иную версию интегрированного графического ядра. Тем не менее, доля Intel сократилась на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и на целых 5% в годовом сопоставлении. NVIDIA смогла увеличить свою долю на 0,46%, а AMD продемонстрировала небольшой прирост в 0,6% в поквартальном выражении. Отчеты JPR также содержат данные о поставках процессоров, которые показывают, что в клиентском сегменте отгрузки чипов AMD выросли на 12,74%, в то время как Intel прибавила 8,99%. На протяжении последних нескольких кварталов повторяется одна и та же тенденция: настольные процессоры занимают все меньшую долю в общем объеме поставок, тогда как процессоры для ноутбуков становятся основной частью. На текущий момент на настольные компьютеры приходится около пятой части всех поставок, а именно 22%, при этом рекордные 78% отгрузок клиентских процессоров относятся к сегменту портативных устройств.