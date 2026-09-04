Ожидается рост цен на материнские платы уже в ближайшее время

Покупателям материнских плат стоит ожидать очередной волны удорожания, так как цены на ключевые комплектующие продолжают увеличиваться. По данным отчета Board Channels, себестоимость выпуска материнских плат поднялась минимум на 10 процентов, тогда как реальные корректировки цен, проведенные вендорами в августе, в среднем составили лишь около 3 процентов — это создает заметный разрыв, который с высокой вероятностью ляжет на плечи конечных потребителей уже в ближайшие месяцы. Главным драйвером выступает подорожание печатных плат: по информации источника, оно варьируется от 15 до 50 процентов в зависимости от типа изделия. Ситуация усугубляется резким скачком стоимости прочих элементов: конденсаторы, как сообщается, выросли в цене примерно на 50 процентов, а модули Wi-Fi — на 10–20 процентов. Эти изменения затрагивают себестоимость комплектующих еще без учета остальных производственных и логистических издержек, поэтому предполагается, что итоговое влияние на розничный сегмент окажется выше скромных августовских правок.

Августовские повышения цен отличались неоднородностью. Сообщается, что MSI подняла цены на весь свой ассортимент, в то время как ASUS и Gigabyte сконцентрировали изменения на отдельных ходовых моделях. Средний прирост порядка 3 процентов оказался существенно ниже прогнозируемого роста производственных расходов более чем на 10 процентов, что указывает на временное поглощение части удорожания самими производителями — такая ситуация вряд ли продлится долго. Ранее уже поступали сведения о том, что ASUS, Gigabyte и MSI готовятся к пересмотру цен в третьем квартале. Момент этого события особенно значим, поскольку он совпадает с переходом Intel на новый сокет LGA-1954 для платформы Nova Lake-S. Запуск свежих сокетов обычно предполагает применение более сложных печатных плат с увеличенным числом слоев, и именно такие платы сильнее всего подвержены текущему росту стоимости на печатные платы.