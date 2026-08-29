NVIDIA GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти уже подорожала на 45%

За два месяца стоимость только что поступившей в продажу GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти поднялась примерно на 45 процентов, а отдельные торговые точки запрашивают за неё около пятисот долларов. По имеющимся данным, NVIDIA в конце июня вновь запустила эту модель 2021 года в качестве временного шага, призванного смягчить нехватку видеопамяти, однако реальный объём поставок не дотягивает до того уровня, который покупатели ждут от бюджетного сегмента. RTX 3060 выделяется прежде всего наличием 12 ГБ GDDR6 — это больше, чем у многих современных карт начального уровня. Такой запас памяти полезен в проектах с тяжёлыми текстурами, при обработке видео и в работе с компактными локальными нейросетями.

Вместе с тем объём VRAM не спасает от морально устаревшей архитектуры Ampere, слабой производительности при трассировке лучей и отсутствия свежих технологий генерации кадров. Когда цена достигает примерно 500 долларов, эта видеокарта вплотную приближается к более новым моделям вроде GeForce RTX 5060 и конкурентам от Radeon, которые могут оказаться быстрее. Покупателю стоит ориентироваться на реальные цены в своём регионе, а не думать, что 12 ГБ автоматически гарантируют выгодную сделку. Варианты с рук часто стоят дешевле, однако неизвестно, как долго они работали в майнинге, в каком состоянии находится система охлаждения и действует ли гарантия. Подобный скачок цен также показывает, что дефицит памяти способен заметно искажать коммерческие подходы к реализации устаревших товаров. Повторный выпуск графического чипа не означает, что карта появится в достаточном количестве, пока запасы микросхем GDDR, компонентов для плат и логистические цепочки остаются напряжёнными. Цифру в 45 процентов разумнее воспринимать как точечное явление в отдельных магазинах, а не как общее повышение официальной рекомендованной цены, ведь NVIDIA пока не объявляла новую стандартную стоимость.