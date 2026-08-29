NVIDIA GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти уже подорожала на 45%

Вместе с тем объём VRAM не спасает от морально устаревшей архитектуры Ampere, слабой производительности при трассировке лучей и отсутствия свежих технологий генерации кадров. Когда цена достигает примерно 500 долларов, эта видеокарта вплотную приближается к более новым моделям вроде GeForce RTX 5060 и конкурентам от Radeon, которые могут оказаться быстрее. Покупателю стоит ориентироваться на реальные цены в своём регионе, а не думать, что 12 ГБ автоматически гарантируют выгодную сделку. Варианты с рук часто стоят дешевле, однако неизвестно, как долго они работали в майнинге, в каком состоянии находится система охлаждения и действует ли гарантия. Подобный скачок цен также показывает, что дефицит памяти способен заметно искажать коммерческие подходы к реализации устаревших товаров. Повторный выпуск графического чипа не означает, что карта появится в достаточном количестве, пока запасы микросхем GDDR, компонентов для плат и логистические цепочки остаются напряжёнными. Цифру в 45 процентов разумнее воспринимать как точечное явление в отдельных магазинах, а не как общее повышение официальной рекомендованной цены, ведь NVIDIA пока не объявляла новую стандартную стоимость.