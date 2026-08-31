После презентации ролика на Netflix предзаказы на GTA 6 выросли на 572%

Даже до дебюта расширенной версии на Netflix показатели предварительных заказов GTA 6 были весьма высокими. Согласно данным Sensor Tower, в промежутке с 27 по 28 августа ожидается увеличение спроса на 572% относительно усреднённого значения за последние 30 дней. Презентационный ролик, ориентированный на PS5, сильнее стимулировал обладателей консолей PlayStation оформить предзаказ у Rockstar, нежели аудиторию Xbox. Конкретные финансовые параметры партнёрства между Rockstar Games и Netflix остаются нераскрытыми.

Тем не менее, данная маркетинговая инициатива приносит выгоду обеим сторонам, способствуя росту как числа предзаказов, так и интереса к GTA 6. По оценкам Sensor Tower, сразу после расширенной демонстрации 27 августа объём продаж подскочил на 436% по сравнению с предыдущим днём. Подобная динамика сохранилась и на следующий день: совокупный прирост предзаказов за два дня составил 572%. Для сравнения Sensor Tower опирается на средние показатели, зафиксированные за предшествующий 30-дневный период.