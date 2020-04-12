Intel выделил 50 миллионов долларов на борьбу с Коронавирусом

Ранее компания пожертвовала один миллион долларов Красному Кресту и создала фонд помощи в размере шести миллионов долларов для поддержки других организаций, помогающих общинам, пострадавшим от вируса. На этой неделе компания Intel пожертвовала 50 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

Приблизительно 40 миллионов долларов США будут направлены на финансирование программы компании Intel (Реагирование и готовность) и в онлайн-обучение. Дополнительные 10 миллионов долларов выделяются на финансирование запросов от внешних партнеров и проектов помощи в местных сообществах, проводимых сотрудниками. Компания Intel стремится ускорить доступ к технологиям, которые могут бороться с нынешней пандемией и обеспечить новые технологии и научные открытия, которые лучше подготовят общество к будущим кризисам.