Intel выделил 50 миллионов долларов на борьбу с Коронавирусом

2020-04-12, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Intel; [90]
Ранее компания пожертвовала один миллион долларов Красному Кресту и создала фонд помощи в размере шести миллионов долларов для поддержки других организаций, помогающих общинам, пострадавшим от вируса. На этой неделе компания Intel пожертвовала 50 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

Приблизительно 40 миллионов долларов США будут направлены на финансирование программы компании Intel (Реагирование и готовность) и в онлайн-обучение. Дополнительные 10 миллионов долларов выделяются на финансирование запросов от внешних партнеров и проектов помощи в местных сообществах, проводимых сотрудниками. Компания Intel стремится ускорить доступ к технологиям, которые могут бороться с нынешней пандемией и обеспечить новые технологии и научные открытия, которые лучше подготовят общество к будущим кризисам.

Комментарии и отзывы Intel
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72
Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игрОбзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игр
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Смартфон Vivo NEX 3 5G получит батарею 4...
Смартфон Vivo NEX 3 5G получит батарею 4Компания Vivo готовит к выходу более мощную версию смартфона NEX 3 5G с новым Snapdragon 855 Plus, батаре...
Вышло обновление Android 10 для Moto Z4...
Вышло обновление Android 10 для Moto Z4Компания Motorola выпустила обновление до ОС Android 10 для смартфона Moto Z4. ...
Twitch забанила каналы MLG...
Twitch забанила каналы MLGДва канала Major League Gaming на Twitch были заблокированы администрацией платформы. ...
На презентации Nintendo Direct будут пре...
На презентации Nintendo Direct будут преНа следующей недели пройдет презентация Nintendo Direct, в которой будут представлены два проекта. Презен...
Смартфон с 3.5 дюймовым экраном K-Touch...
Смартфон с 3.5 дюймовым экраном K-TouchK-Touch это 3.5 дюймовый смартфон с OLED экраном. ...
Смартфон Poco X2 будет стоить $224 за ми...
Смартфон Poco X2 будет стоить $224 за миСмартфон Poco X2, который анонсируют уже завтра обойдется чуть дороже, чем ожидалось. Конфигурация памяти...
Deepcool представила трехсекционный куле...
Deepcool представила трехсекционный кулеКомпания Deepcool представила кулер способный охладить Threadripper 3000 серии. Deepcool Captain 360X иде...
EK представляет скоростной вентилятор E...
EK представляет скоростной вентилятор EEK выпускает самый необычный на сегодняшний день вентилятор EK-Furious Meltemi 120. Этот охлаждающий вент...
APU AMD Ryzen 7 4700U оказался быстрее д...
APU AMD Ryzen 7 4700U оказался быстрее дВ сети появились результаты тестирования одного из предназначенных для ноутбуков гибридных процессоров Ry...
Forza Street дебютирует в Galaxy Store...
Forza Street дебютирует в Galaxy StoreSamsung сотрудничает с Xbox и в их планах выпустить Forza Street в Galaxy Store. Игра Forza Street появит...
Представлен компактный ПК-корпус Fractal...
Представлен компактный ПК-корпус FractalКомпания Fractal Design пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Era ITX для создания компактн...
Новые беспроводные наушники - Sony WF-X...
Новые беспроводные наушники - Sony WF-XSony анонсировала новую пару настоящих беспроводных наушников - WF-XB700. Они имеют эргономичный дизайн с...
Обзор ThunderX3 EC3. Недорогое компьютерное креслоОбзор ThunderX3 EC3. Недорогое компьютерное кресло
Обзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкцийОбзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкций
Обзор TOSHIBA X300 14 Tb (HDWR21EUZSVA). Быстрый и надежный жесткий дискОбзор TOSHIBA X300 14 Tb (HDWR21EUZSVA). Быстрый и надежный жесткий диск
Обзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушкаОбзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушка
Обзор Trust Ravan. Беспроводная компьютерная мышь для ноутбукаОбзор Trust Ravan. Беспроводная компьютерная мышь для ноутбука
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor