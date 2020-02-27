Исправлены баги в новом патче для Fallout 76

Компания Bethesda разработчик видеоигры Fallout 76, выпустила обновление версии 1.2.7. Это дополнительный патч перед крупным обновлением под названием Wastelanders, которое будет выпущено 7 апреля этого года.

Вес патча составляет почти 6 Гб для консолей и 1 Гб для персональных компьютеров. Основные изменения решают проблемы сбоев игры. Компания провела работу над стабильностью работы игры. Были проработаны визуальные работы, которые относятся к текстуре и графике.

Корректировался игровой мир игры. Лагерь, ремесло и мастерские были доработаны.