Издатель 2K Games анонсировала ремастер франшизы Mafia: Trilogy

Слухи подтвердились, 2K Games анонсировала Mafia: Trilogy. Трилогия будет включать три части игры, полностью переделанных и оптимизированных для современных игровых устройств, включая ПК, PlayStation 4, Xbox One. По словам компании, релиз трилогии состоится 28 августа.

Над созданием Mafia: Trilogy работала дочерняя компания 2K Games Hangar 13. Окунитесь в криминальную атмосферу 30-х и 40-х годов США. Поднимитесь с самых низов и станьте гангстером. Разработчики воссоздали атмосферу тех лет, автомобили, городской пейзаж, архитектура.