Издатель 2K Games удалил свои проекты из библиотеки NVIDIA GeForce NOW

2020-03-09, Автор - Ramil; Продукт - NVIDIA GeForce NOW; [113]
Новый сервис компании NVIDIA GeForce NOW предлагает играть в игры с удаленных серверов, не используя ресурсы вашего компьютера.

Многие разработчики решили отказаться от сервиса NVIDIA и отзывают свои игры из библиотеки GeForce NOW. До сегодняшнего дня такими были: Activision Blizzard, Bethesda и студия Hinterland. Теперь сервис покинул популярный издатель 2K Games. NVIDIA делает все чтобы вернуть издателя.

Наиболее популярные игры издателя 2K Games: Mafia III, Borderlands 3, XCOM 2, BioShock Infinite, Prey, Serious Sam II и многое другое. NVIDIA планирует приглашать других разработчиков для того чтобы вы могли воспользоваться контентом которые они предлагают.

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