Известна дата Minecraft Festival в Орландо

В этом году организаторы решили снова собрать поклонников игры в одном помещении.

Minecraft Festival планируют провести в конференц-центре округа Оранж в Орландо с 25 сентября по 27 сентября. Кроме фестиваля, Mojang и Microsoft покажут много интересного: выставки, турниры и эксклюзивные товары.

Билеты будут доступны к покупке с 6 марта 2020 года. Цена билетов начинается от 60 долларов за один день, и за все три дня фестиваля 165 долларов. Все участники Minecraft Festival получат внутриигровой кейс Minecraft Festival.