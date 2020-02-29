Известна дата Minecraft Festival в Орландо

2020-02-29, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Minecraft Festival; [22]
В этом году организаторы решили снова собрать поклонников игры в одном помещении.

Minecraft Festival планируют провести в конференц-центре округа Оранж в Орландо с 25 сентября по 27 сентября. Кроме фестиваля, Mojang и Microsoft покажут много интересного: выставки, турниры и эксклюзивные товары.

Билеты будут доступны к покупке с 6 марта 2020 года. Цена билетов начинается от 60 долларов за один день, и за все три дня фестиваля 165 долларов. Все участники Minecraft Festival получат внутриигровой кейс Minecraft Festival.

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