К релизу готовится яркая гоночная игра RC Revolution

У нас просто шикарные новости для поклонников аркадных гонок — к релизу в четвёртом квартале текущего года готовится просто изумительная видеоигра под названием RC Revolution, которая готова проверить вашу реакцию, навыки вождения и не только. Разработчики предлагают полностью настраиваемые транспортные средства, так что геймеры смогут сделать то, что хотят, а потом отправятся на этом в путь. Также фанатам предоставляют возможность насладиться редактором гоночных треков, чтобы создать удивительные трассы с преградами и различного рода точками интереса. Только этого уже достаточно, чтобы играть с огромным удовольствием, но это даже не половина от всего, что подготовили разработчики.

Ещё в игре есть кооперативный режим, возможность играть по сети и, конечно же, одиночная кампания, чтобы вы могли играть в гордом одиночестве против искусственного интеллекта. Сюда же стоит дописать крайне привлекательную графику в стиле ретро, которая существенно выделяется на фоне современных скучных релизов. И, конечно, важно понимать, что игра крайне хорошо оптимизирована под современные системы и требовать видеокарту за тысячу долларов она не будет. За разработку видеоигры отвечает компания Phren Games, которая пообещала выпустить RC Revolution сразу на ПК, Xbox и Nintendo Switch, а затем на мобильных платформах Android и iOS. Если вы поклонник радиоуправляемых машинок, то стоит, безусловно, присмотреться к данному релизу. Выглядит очень интересно.
Предзаказ Call of Duty: Modern Warfare III…
Если вы являетесь поклонником серии Call of Duty, то наверняка слышали о долгожданной новинке - Call o…
Starfield уже продалась тиражём в 6 млн копий…
Несколько часов назад компания Bethesda сообщила в своих социальных сетях, что видеоигра Starfield официа…
Для Starfield вышел платный мод с DLSS 3…
Удивительно, что Starfield ещё не вышла в релиз (на текущий момент игра представлена в формате раннего до…
Arcadegeddon уже сегодня появится в Steam…
Сегодня, 18 июля, оригинальная видеоигра Arcadegeddon от компании IllFonic официально появится в Steam. С…
Valve против игр с контентом, сгенерированным ИИ…
На прошлой неделе инди-разработчик (который выпускает игры на платформе Steam) …
Epic Games представила программу First Run…
Компания Epic Games объявила о запуске новой программы First Run, в рамках которой разработчики видеоигр …
Скачать Minecraft 1.21.20, 1.21.10 и 1.21.0 на Телефон Беспл…
Скачивайте полную версию Minecraft PE 1.21.20, 1.21.10 и 1.21.0 на андроид и создавайте уникальные пос…
Roblox позволит зарабатывать создателям контента…
Представители проекта Roblox сообщили отличную новость — платформа позволит пользователям продавать авата…
Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor