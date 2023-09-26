К релизу готовится яркая гоночная игра RC Revolution

У нас просто шикарные новости для поклонников аркадных гонок — к релизу в четвёртом квартале текущего года готовится просто изумительная видеоигра под названием RC Revolution, которая готова проверить вашу реакцию, навыки вождения и не только. Разработчики предлагают полностью настраиваемые транспортные средства, так что геймеры смогут сделать то, что хотят, а потом отправятся на этом в путь. Также фанатам предоставляют возможность насладиться редактором гоночных треков, чтобы создать удивительные трассы с преградами и различного рода точками интереса. Только этого уже достаточно, чтобы играть с огромным удовольствием, но это даже не половина от всего, что подготовили разработчики.

Ещё в игре есть кооперативный режим, возможность играть по сети и, конечно же, одиночная кампания, чтобы вы могли играть в гордом одиночестве против искусственного интеллекта. Сюда же стоит дописать крайне привлекательную графику в стиле ретро, которая существенно выделяется на фоне современных скучных релизов. И, конечно, важно понимать, что игра крайне хорошо оптимизирована под современные системы и требовать видеокарту за тысячу долларов она не будет. За разработку видеоигры отвечает компания Phren Games, которая пообещала выпустить RC Revolution сразу на ПК, Xbox и Nintendo Switch, а затем на мобильных платформах Android и iOS. Если вы поклонник радиоуправляемых машинок, то стоит, безусловно, присмотреться к данному релизу. Выглядит очень интересно.