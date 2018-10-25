Как Minecraft, World of Tanks и другие игры спасают население от депрессии?

Ни для кого не является секретом, что на протяжении последних нескольких лет доходы населения сокращаются, а сообщения законодателей о том, что они хотят запретить сайты знакомств и вообще против всего Интернета говорят о том, что ситуация не будет меняться в лучшую сторону. Ведь лучшая сторона - это инновации и развитие, а не скатывание на уровень развития совка и прочих предков адертальцев, неадертальцев. Многие продолжают терять работу, работодатель усиливает нажим на оставшихся сотрудников, так как понимает, что деваться им некуда. Спасают в складывающейся ситуации такие игры как Minecreaft и World of Tanks.

В частности, регулярные обновления данных игр являются более значимым событием для большинства граждан, чем новости рассказываемые в средствах массовой информации. Скачать Майнкрафт 1.14 могут уже сегодня, а по данным поисковой системы Яндекс ежемесячно более 26 000 человек интересуются возможностью скачать данной версии игры, которая была представлена в текущем году. При этом Майнкрафт 1.14 является лишь промежуточной версией долгожданных обновлений в знаменитой игре, окончательные изменения будут представлены в игре версии 1.15. Тем не менее, поклонники кубиков Майнкрафта не только играют, но и интересуются появлением обновлений.

Отдельная заслуга принадлежит игре World of Tanks, в которую играют от школьников до таксистов. Причина банальна - в мире несправедливости, когда кажется, что все рушиться и развивается не в том направлении, в котором ты считаешь нужным, - спокойствие и интерес можно найти лишь в виртуальном мире.

Тем самым, мы считаем вполне оправданным проведение научной работы по психиатрии в рамках которой будет обсуждаться использование Майнкрафт и World of Tanks в борьбе с депрессией и суицидальным поведением. Ведь по количеству суицидов среди детей наша страна вырывается в лидеры. Дать каждому проблемному ребенку планшет+смартфон серий Galaxy от Samsung с безлимитным интернетом, установленными Майнкрафт и World of Tanks - они без проблем переживут критические периоды своей жизни, которые оказываются несовместимыми с тяжкими внешними реалиями жизни на живописных берегах Северного ледовитого океана.